Najlepsze serwisy VOD w Polsce. Co wybrać: Netflix, HBO GO a może Amazon Prime?

Serwis udostępnia produkcje Amazon Original, a także inne popularne filmy, seriale i programy. Produkcje można oglądać na stronie lub w aplikacji Prime Video na telefon, tablet bądź wybrane telewizory Smart - do 3 urządzeń jednocześnie.



Produkcje dostępne są też w trybie offline w aplikacji Prime Video po pobraniu tytułów na iPhone, iPad, tablet lub inne urządzenie z systemem Android.



12 października 2021 roku Amazon wprowadził w Polsce usługę Amazon Prime, którego częścią jest Amazon Prime Video. Starzy użytkownicy Amazon Prime płacą 25,99 zł miesięcznie. Można jednak zrezygnować z tej usługi i zapisać się do nowej, by zapłacić 49 zł rocznie za Amazon Prime i w ramach tego korzystać z Prime Video. Za 49 zł rocznie, użytkownik dostaje dostęp do filmów, seriali, gier, a także darmowej dostawy zakupów z Amazona. Możemy zdecydować się też na opcję 10,99 zł miesięcznie.



W Amazon Prime dostajemy też 30-dniowy bezpłatny okres próbny.