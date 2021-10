Magda i Wiktor bardzo szybko odkryli, że program połączył ich na zawsze. To oni decyzją widzów zasłużyli na nagrodę główną. Pozostało im więc wylosować koperty. Ona trafiła na kartkę z "0 zł", a on z dumą zaprezentował napis "100 000 zł". Oznacza to, że on musiał zdecydować czy zatrzymuje całą kwotę czy wybiera miłość i dzieli się z partnerką po połowie.



Ku uciesze tak widzów, jak i prowadzącej oraz pozostałych finalistów "Love Island. Wyspa Miłości" Wiktor postawił na drugą opcję. Nie było to wielkie zaskoczenie, w końcu bez wahania, jeszcze w kręgu ognia powiedzieli sobie przy wszystkich "kocham cię". Wczorajszego wieczoru w programie zakrólowała więc miłość.