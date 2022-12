Tom Cruise dał niesamowity popis. W "Mission: Impossible" skoczył motocyklem z fiordu

Tom Cruise jest jednym z najpopularniejszych aktorów swojego pokolenia. Na swoim koncie ma mnóstwo ról, a kreacja w drugiej odsłonie "Top Gun: Maverick" jest najbardziej dochodową w jego karierze. Niedawno aktor dziękował swoim fanom za to, że tak licznie poszli do kina na drugą część "Top Guna". Zrobił to, skacząc z helikoptera na planie najnowszej części "Mission: Impossible".