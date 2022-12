Ten twórca doskonale zna się na thrillerach. Jego nowy film zobaczycie na Netfliksie

Łączącą thriller z dramatem hiszpańską produkcję otwierają zdjęcia zielonych wzgórz i wijących się między drzewami leśnych dróg (skojarzenia?). Po kilku sekundach naszym oczom ukazuje się tablica z napisem "Szpital Matki Bożej Fontanny" - to właśnie tam zmierza główna bohaterka, prywatna detektyw Alice. Wkrótce dowiadujemy się, że kobieta - jak sama twierdzi - cierpi na paranoję. Przy okazji jednak ma nadzieję dowiedzieć się, jaka była prawdziwa przyczyna tajemniczej śmierci jednego z pacjentów.



Zarys "Krzywych linii Boga" może przywodzić na myśl "Wyspę tajemnic" Martina Scorsesego - w gruncie rzeczy są to jednak zupełnie inaczej opowiedziane i rozkładające akcenty historie. Choć w obu przypadkach twórcy postanowili skłonić widza do wyciągnięcia własnych wniosków co do tego, co tak właściwie się wydarzyło, "Wyspa" jest filmem zdecydowanie prostszym i bardziej czytelnym. Hiszpański reżyser pozostawia znacznie więcej pola do interpretacji i dużo odważniej sięga po niejednoznaczności, co, przynajmniej w moim odczuciu, wychodzi obrazowi na dobre. Podobnie zresztą jak oryginałowi - film bazuje bowiem na powieści Torcuato Luca de Tena z 1979 roku.