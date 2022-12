Ten film ma bardziej toksycznych fanów niż Marvel. Reżyser próbuje ich uspokoić

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



To już ten czas, kiedy każdy przygotowuje listy najlepszych filmów, seriali, czy płyt muzycznych mijającego roku. I fajnie. Problem pojawia się jednak gdy takie zestawienia są upubliczniane. Bo wiecie jak to jest w internecie. Napisalibyście, że woda gazowana jest lepsza od niegazowanej, a zaraz ktoś by wam zarzucił brak znajomości tematu i na wasze media społecznościowe rzuciliby się ultrasi soku, którzy w ogóle wody nie tolerują.



Nie ma co tego ukrywać: fandomy (i to częściej niż rzadziej) bywają bardziej toksyczne niż najbardziej zagorzali zwolennicy danej partii politycznej. Przekonał się o tym jeden z krytyków, który udostępnił listę - jego zdaniem - najlepszych filmów 2022 roku. Według sporej części internautów zabrakło bowiem na niej jednego tytułu - "Wszystko wszędzie naraz".