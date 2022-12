Kiedy dostaniemy "Wichry zimy"? George R.R. Martin zdradził, ile stron musi jeszcze napisać

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



George R.R. Martin nie śpieszy się z pisaniem "Wichrów zimy". Przez jego opieszałość twórcy "Gry o tron" w ostatnich sezonach serialu błądzili niczym dzieci we mgle. Jak już wiemy, w nadchodzącym tomie "Pieśni lodu i ognia" zakończenie ma być inne niż w serialu HBO. Jakie? Chciałoby się napisać, że dowiemy się już niedługo.



George R.R. Martin co jakiś czas zdradza, że "Wichry zimy" pojawią się już niedługo. Tak to się ciągnie już od lat. Za każdym razem okazuje się to nieprawdą i fani ciągle muszą czekać, aby dowiedzieć się, co pisarz dla nich przygotował. Teraz autor "Pieśni lodu i ognia" podał konkrety i wyznał, ile stron musi jeszcze dopisać.