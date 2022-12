Wszystkie grzechy Nitrozyniaka. Za co YouTube zbanował patoinfluencera?

To naprawdę niesamowite, że po zbanowaniu Nitrozyniaka jego obrońcy brną w zaparte i wciąż posilają się tak niedorzecznymi argumentami. W kolejnych publikowanych przez internautów komentarzach raz po raz czytam o tym, że "to taka kreacja", że "boomerzy tego nie pojmują", że "ludzie z kijami w d*pie nie mają dystansu" i "boli ich, że chłop zarabia dwadzieścia razy więcej, niż oni". Co więcej, często dodają - jakby to miało jakiekolwiek znaczenie w kontekście działalności influencerskiej - że przecież "Nitro ma mnóstwo biznesów i uczciwie pracuje". To fantastycznie, ale rozliczamy go teraz z czegoś zupełnie innego. Tak jak uczynił właśnie serwis YouTube, świadomie podejmując decyzję o dożywotnim banie dla Górskiego.



Przypomnę, że Zyniak otrzymał już wcześniej ostrzeżenie za przesyłanie treści, które naruszają youtube'owe zasady dotyczące nękania - spowodowało to zawieszenie uprawnień do publikowania. Podczas tego zawieszenia patoinfluencer próbował obejść egzekwowanie zasad i używał innego kanału do publikowania treści, w wyniku czego oba kanały zostały zamknięte. Na stałe, jak przekonuje YouTube.



