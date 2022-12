Trudno napisać o "Trollu" coś nowego, bo dosłownie każda z jego składowych to odtworzenie kultowych monster-movies. "Troll" to "Godzilla", "King Kong" i reszta wielkiej, niszczycielskiej ekipy. Poważnie: nie ma tu za grosz oryginalności i nawet czerpanie z północnych mitów nie pozwala oszukać wrażenia, że gdzieś to już widzieliśmy.



Jeśli jednak nie macie problemu z oglądaniem czegoś, co jest wam już znane, za to przyodziane w nieco inne szaty - nie powinniście mieć zbyt wielu powodów do narzekań. "Troll" głęboko kopie w tamtejszym folklorze, co dla wielu widzów - w tym dla mnie - jest olbrzymią zaletą samo w sobie. Norweska kultura zostaje dość ciekawie spleciona z katastroficznymi wydarzeniami. Choć filmowi Roara Uthauga brakuje rozmachu, na którym zazwyczaj opierają się podobne tytuły, wygląda naprawdę nieźle - tytułowa bestia prezentuje się zresztą świetnie i całkiem przerażająco.