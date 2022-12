Polskie seriale mają się coraz lepiej. "Matka" wgniata w fotel od pierwszych odcinków

Cieszy mnie, że na rodzimym serialowym rynku dzieje się coraz więcej - twórcy produkcji odcinkowych coraz chętniej wybiegają poza ramy klasycznych kryminałów i obyczajów (bo to właśnie po te gatunki najczęściej sięga nasza telewizja; w kinie są to jeszcze komedie romantyczne). Gdy przy okazji twórcy starają się dorzucić do swojej opowieści jakiś ciekawy komentarz, seans nabiera rumieńców. Fajnie, że dzieje się tak coraz częściej. Na przykład właśnie w "Matce".



Zgodnie z obietnicą, serial - poza budową angażującej i trzymającej w napięciu historii, która wciąga od pierwszych minut - pozwala sobie w nienachalny sposób skomentować kilka delikatnych społecznych problemów, również tych tabuizowanych. Twórcy wykazują się w tej sferze sporą wrażliwością. Wrażliwość to w ogóle jeden z najmocniejszych elementów tego serialu - czuć ją w sposobie pisania wątków, rozłożeniu scenariuszowych akcentów, a przede wszystkim: portretowaniu postaci. "Matka" to opowieść o kobiecie, która za wszelką cenę chce odkryć prawdę. Jak skwitował sam Igor Brejdygant, trudno o bardziej niebezpieczną osobę. To, z jakim zrozumieniem oddano dramat bohaterki, zasługuje na największe uznanie.