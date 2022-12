To nie jest film dla fanów "365 dni", bo jest... dobry. Świetna nowość od Netfliksa

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



"To historia miłosna" - mówi wprost jednak z bohaterek "Kochanka Lady Chatterley". Z prawdą się nie mija. Już sam tytuł, podobnie zresztą jak opis fabuły wydają się żywcem wyjęte z jakiegoś Harlequina. Mówiąc w skrócie, jest to bowiem opowieść o kobiecie, której nie układa się w małżeństwie. Mąż wrócił sparaliżowany z frontu I wojny światowej i nie okazuje jej ani krzty zainteresowania. Bohaterka znajduje więc pocieszenie w ramionach przystojnego gajowego.



Rzecz rozgrywa się w brytyjskich wyższych sferach. Connie jest córką artysty, ale jej mąż Sir Clifford to już arystokracja. W przeciwieństwie do niego główna bohaterka w poważaniu ma wszelkie społeczne konwenanse. To ona bowiem inicjuje wspomniany romans z Oliverem. Sposób poruszania wątków emancypacyjnych może więc nasuwać skojarzenia z twórczością Jane Austen. Tylko zostały przefiltrowane przez wyobraźnię Blanki Lipińskiej.