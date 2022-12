Francuski tygodnik zachwycony Anną Lewandowską. Zebrała liczne pochwały

W dalszej części tygodnik skupia się na małżeńskim wsparciu Lewandowskich, podkreślając, że to Anna odpowiedzialna jest za dietę ukochanego i to właśnie sportsmenka zrobiła z jego sylwetki zwycięską maszynę. Lewandowski stosuje zaproponowaną przez żonę "odwróconą dietę". Polega ona na tym, że piłkarz je posiłki tak jakby od końca. Na śniadanie nie zarówno pieczywa czy płatków owsianych, tylko tuńczyka. Przed meczem zjada talerz kremowego ryżu, a z owoców bardzo ważne w jego menu jest awokado. Wiek biologiczny Roberta jest więc dużo niższy, niż wynika to z kalendarza - pisze francuska prasa.