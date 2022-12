Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Doprawdy, nie mam pojęcia, jak Netflix upchnął te wszystkie potencjalne hity w jednym miesiącu. Ważne jednak jest to, że platforma w grudniu nudzić nam się nie pozwoli. Już to zresztą udowodniła, bo w tym tygodniu co chwilę atakowała nas głośnymi tytułami. Dostaliśmy polskie "Pewnego razu na krajowej jedynce", "Trolla", czy "Kochanka Lady Chatterley". A przecież serwis dopiero się rozkręca.



W przyszłym tygodniu użytkownicy platformy Netflix szczególną uwagę powinni zwrócić na 2. sezon koreańskiego "Domu z papieru" i "Pinokia". Tak, "Pinokia". Tak, kolejnego. Ale - uwierzcie mi - w tym wypadku od przybytku was głowa nie rozboli.