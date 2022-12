Masa nowości na HBO Max! Nowy hit z Phoenixem i film, który wywołał protesty w Polsce

Pozytywnie oceniana przez widzów i krytyków "Benedetta" debiutowała w 2021 roku w Cannes, a niedługo później zaczęła się afera. Amerykańskie organizacje katolickie i siostry zakonne krytykowały obraz, nazywając go "bluźnierczym" czy "pornograficznym"; stale rosła liczba pikiet i protestów przed kinami, w których był wyświetlany. Bojkot odbył się zresztą w wielu krajach świata (m.in. w Holandii), a w Rosji Ministerstwo Kultury całkowicie zakazało wprowadzenia "Benedetty" do kin.



Fala oburzenia dotarła również do Polski. 7 stycznia 2021 produkcja pojawiła się na ekranach kin. Do jej dystrybutora (Aurora Films) co i rusz przesyłano kolejne petycje z żądaniami wstrzymania dystrybucji. Z kolei Katolicka Agencja Informacyjna próbowała szerzyć dezinformację, publikując nieprawdziwą datę premiery filmu w Europie (kwiecień 2022), co podchwyciło kilka serwisów, podając właśnie tę datę w dotyczących tytułu newsach.



Szef Aurora Films - Maciej Zaboszcz - skomentował wówczasw, że "Benedetta" może wzbudzać emocje, ale opowiedziana w filmie historia jest oparta na przebadanych i zebranych faktach. Co więcej, jego zdaniem w Kościele katolickim na przestrzeni wieków wydarzyło się wiele znacznie bardziej bulwersujących rzeczy, które zamiatano pod dywan, a teraz należy nagłaśniać mizoginię i hipokryzję. Trudno się z nim nie zgodzić.



A wam polecam sprawdzić i przekonać się, czy cała ta afera nie była przypadkiem burzą w szklance wody. Albo po to, żeby spędzić czas wolny oglądając świetny film. Jak wolicie.