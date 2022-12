Nie ukrywam: filmy Jamesa Gunna należą do grupy moich ulubionych tytułów Kinowego Uniwersum Marvela. Uwielbiam to, że nawet w niedługim zwiastunie "Strażników Galaktyki vol. 3" da się wyczuć nieskrępowaną miłość do tych postaci-dziwolągów, z których reżyser uczynił prawdziwą (choć nieco dysfunkcyjną) rodzinę.



Przypomnę, że "Strażnicy Galaktyki vol. 3" mają być swoistym przełomem. Gunn, obecnie jeden z szefów DC Studios, zdradził fanom już jakiś czas temu, że film będzie w pewnym sensie pożegnaniem z tytułową grupą. Najpewniej zobaczymy zatem wydarzenia, których konsekwencją będzie rozłam lub nawet początek nowych Strażników. Trailer nie zdradza zbyt wiele, ale nareszcie pokazuje nam Willa Poultera w roli wyczekiwanego Adama Warlocka.