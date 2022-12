"Indiana Jones i tarcza przeznaczenia" na pierwszym zwiastunie. Pożegnajcie się ze słynnym archeologiem

Podczas 2022 Comic Con Experience w Brazylii zaprezentowano wyczekiwany zwiastun najnowszej części przygód doktora Jonesa, którą zatytułowano "Indiana Jones i tarcza przeznaczenia". 5. i zarazem finałowa odsłona cyklu rozgrywa się 12 lat po wydarzeniach z "Królestwa Kryształowej Czaszki", a zatem w 1969 roku. Tym razem głównym przeciwnikiem Indy'ego jest Voller, były nazista pracujący nad programem kosmicznym NASA (w tej roli Mads Mikkelsen). Ponadto film przedstawi nam postać córki chrzestnej archeologa, Helenę (znana z "Fleabag" Phoebe Waller-Bridge). Według plotek to właśnie ona może zastąpić Indy'ego w ewentualnych przyszłych serialach lub filmach.



Tymczasem rzućcie okiem na zwiastun. To pierwszy film serii, którego nie wyreżyserował Steven Spielberg. Wszystko wskazuje na to, że James Mangold doskonale czuje klimat franczyzy.