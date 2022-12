Twórcy skasowanej "Batgirl" mogą zrobić nową "Mumię". Czy Brendan Fraser powróci do kultowej roli?

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



"Batgirl" to miał być film. Fani wyczekiwali tej produkcji, bo twórcy przygotowali dla nich nie lada gratkę. Na ekranie mieliśmy bowiem zobaczyć Michaela Keatona w roli Batmana i aktora, którego niedawny comeback niesamowicie cieszy opinię publiczną - Brendana Frasera.



"Batgirl" była praktycznie gotowa, ale szef Warner Bros. Discovery zdecydował, że filmu nie zobaczymy. Nie trafi on ani na HBO Max, ani do kin. Fani byli zdziwieni takim obrotem spraw, przynajmniej w takim samym stopniu, co twórcy produkcji. Jak się jednak okazuje, reżyserzy Adil El Arbi i Bilall Fallah mogli już znaleźć dla siebie nowy projekt. Miałby to być restart (kolejny już) serii przygodowej "Mumia".