Gwiazda nowego "Wiedźmina" cieszy się, że powiększa reprezentację czarnoskórych w fantasy

W sieci wybuchła awantura, kiedy Netflix ogłosił obsadę nadchodzącego prequela "Wiedźmina" - "Rodowodu krwi". W główną bohaterkę - elfkę - miała bowiem się wcielić czarnoskóra Jodie Turner-Smith. Ze względu na inne zobowiązania aktorka zrezygnowała z udziału w produkcji. Pomimo głosów oburzenia, platforma nie zboczyła jednak z raz obranej ścieżki.



W "Wiedźminie: Rodowodzie krwi" w roli głównej zamiast Jodie Turner-Smith zobaczymy Sophię Brown. W przeciwieństwie do oburzonych fanów aktorka jest zadowolona, że swoim występem przyczynia się do zwiększonej reprezentacji czarnoskórych w fantasy.