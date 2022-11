"Wednesday" pobiła rekord oglądalności "Stranger Things". Co z 2. sezonem?

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Będzie ten 2. sezon "Wednesday"? Wypadałoby, żeby Netflix go zamówił, pierwsze odcinki biją rekordy popularności. Ledwo weszły na platformę, a subskrybenci się na nie rzucili. W premierowym tygodniu - serial zadebiutował w środę, więc mówimy tu dokładnie o pięciu dniach - oglądali go łącznie przez ponad 341 mln godzin.



Niemal 39 tys. lat oglądania "Wednesday" w premierowym tygodniu to oficjalny rekord platformy Netflix. Wcześniej w przypadku seriali anglojęzycznych dzierżył go 4. sezon "Stranger Things", którego pierwsza odsłona nabiła w analogicznym okresie 335 mln godzin (warto jednak zauważyć, że zadebiutowała w piątek, więc osiągnęła ten wynik w ciągu zaledwie trzy dni).