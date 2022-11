Joe Pesci wspomina pracę na planie "Kevina": obtłuczenia, siniaki i poważne poparzenia

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Co najbardziej bawi w dwóch pierwszych częściach "Kevina samego w domu"? Nie ma w tych filmach nic śmieszniejszego niż rabusie, którzy ślizgają się, upadają, wchodzą na gwoździe, czy są podpalani. Takimi prawami rządzi się slapstickowa komedia. Aktorzy, którzy wcielali się w przeciwników... hm, nie ma co owijać w bawełnę - małoletniego psychopaty, musieli więc liczyć się z bólem i siniakami.



W jednego z rabusiów w "Kevinie samym w domu" i "Kevinie samym w Nowym Jorku" zagrał znany z ról gangsterów w filmach Martina Scorsesego Joe Pesci. Druga część kultowej serii produkcji świątecznych obchodzi w tym roku 30-lecie. Z tej okazji aktor podzielił się dość nieprzyjemnym wspomnieniem z planu.