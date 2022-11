"Andor" to najambitniejsza dotychczas próba przeobrażenia "Star wars" w opowieść dla dojrzałego (celowo nie używam słowa "dorosłego") widza. Widza, który chce tego świata, a jednocześnie nie do końca musi odpowiadać mu ciągły recykling tych samych w gruncie rzeczy opowieści. I jest to próba więcej niż udana. Produkcja Tony’ego Gilroya to serialowa najwyższa półka - to taki serial, który wygradza lata czekania fanów "Gwiezdnych wojen".