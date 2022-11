Reklamy, sport, a teraz program na żywo. To nie telewizja, to Netflix

Taka sytuacja: rozsiadasz się wygodnie w fotelu, aby obejrzeć mecz. Albo transmisję z jakiegoś innego wydarzenia. Musisz tylko przetrzymać kilka reklam i możesz rozkoszować się wybranym programem. "No tak, w ten właśnie sposób korzystam z telewizji" - zaraz zauważysz. Niedługo jednak może tyczyć się to również platformy Netflix.



Streamingowy gigant coraz bardziej skręca w stronę modelu, dla którego jeszcze do niedawna był kuszącą alternatywą. Netflix wyrwał nas z okowów ramówki telewizyjnej i dał dostęp do treści premium bez potrzeby zawierania długotrwałych umów oraz posiadania specjalnego sprzętu. Za jego przykładem poszły inne firmy. Dlatego zauważając coraz silniejszą pozycję konkurencji w branży VOD, platforma szuka nowych sposobów na zwiększenie liczby subskrybentów.