"Avengers: Secret Wars" rozmachem ma zmiażdżyć "Koniec gry". Czegoś takiego jeszcze nie widzieliście

Avengers w nieznanym jeszcze składzie ponownie zjednoczą się w filmie "The Kang Dynasty" w 2025 roku, by rok później z przytupem zakończyć kolejną Sagę. Według najnowszej plotki Feige chce, by był to - dosłownie - największy film wszech czasów, z liczbą herosów Marvela znacznie przekraczającą to, co widzieliśmy w "Końcu gry".



Szef MCU pragnie, by na ekranie pojawiły się wszystkie główne postacie z tej i z poprzednich faz Kinowego Uniwersum Marvela. Co więcej, marzy mu się uwzględnienie bohaterek i bohaterów z innych, niewchodzących wcześniej w skład Disneyowskiej franczyzy cykli - takich jak X-Men czy Fantastyczna Czwórka. To ma być multiwersum pełną gębą - kluczowa batalia ma rozgrywać się na przestrzeni różnych alternatywnych rzeczywistości. Biorąc pod uwagę to, co widzieliśmy w "Doktorze Strange'u 2" czy "Spider-Manie: Bez drogi do domu" (przypomnę: Charles Xavier Patricka Stewarta, Pajączki Garfielda i Maguire'a, o nadchodzącym powrocie Jackmana do roli Wolverine'a nie wspominając), wydaje mi się wielce prawdopodobne, że Feige chce spróbować upchnąć w tym imponującym finale twarze znane nam ze starszych, poprzedzających MCU filmów o herosach ze stajni Marvela.



Wiadomo: Kang planuje podbić wszystkie równoległe światy, wątpliwe zatem, by twórcy zdecydowali się pokazać widzom zaledwie małą grupkę trykociarzy z jednej czy dwóch rzeczywistości. Myślę, że wobec tego możemy potraktować tę pogłoskę jako wiarygodną zapowiedź. Oczywiście, musimy pamiętać o wysokim poziomie trudności zebrania tak ogromnej ekipy popularnych aktorów, z których część od wielu lat nie ma już nic wspólnego z kinem komiksowym.



Pytanie brzmi: czy to w ogóle możliwe, by po czymś takim nawet najbardziej zagorzali fani filmowej serii nie mieli dość?