"Wiedźmin" Netfliksa nie zasługiwał na Cavilla. Rozumiem jego decyzję

Sytuacja wydaje się bezprecedensowa, co wiąże się z uprzedzeniem widzów do recastingów. Argumenty, według których angaż nowego odtwórcy zaburza immersję i rujnuje wiarę w świat przedstawiony, w ogóle do mnie nie trafiają, staram się je jednak zrozumieć. Henry Cavill zdążył rozkochać widzów w swojej kreacji, a Geralt z Rivii w wyobraźni wielu fanek i fanów na stałe zyskał już jego twarz. Sam pisałem w ubiegłym roku, że gdy wszystko inne zawodzi, to właśnie on dźwiga ciężar serialu na swych potężnych barach. A teraz najpewniej uświadomił sobie, że chyba jednak nie warto.