No, i niezwykła umiejętność Kruegera przenikania do snów bohaterów i mordowania ich właśnie wtedy, kiedy są najbardziej bezbronni. I to jest to, co najbardziej mnie przerażało (obok jego niesamowitej, fantazyjnie przeoranej skóry). Pamiętam, jak kilka dni z rzędu bałam się zasnąć, bo a nóż, dopadnie mnie Freddy. Na szczęście lęk minął.