Oczywiście, można zarzucać jury tegorocznego festiwalu w Gdyni całkowite pominięcie docenionego w Wenecji "Chleba i soli". Uzasadnione będą też wątpliwości, czy zdobywca Złotych Lwów to w ogóle film polski. W końcu mamy do czynienia z pełnometrażowym anglojęzycznym debiutem Agnieszki Smoczyńskiej (wcześniej stanęła za kamerą dwóch odcinków netfliksowego "Warrior Nun"). Nikt jednak nie będzie w stanie zaprzeczyć, że "Silent Twins" to produkcja tyleż oryginalna, co fascynująca.



Smoczyńska na kanwę bierze prawdziwą historię bliźniaczek June i Jennifer Gibbons. Dziewczynki w bardzo młodym wieku przestały komunikować się z ludźmi. Rozmawiały tylko ze sobą. Taką decyzję podjęły głównie z powodu wynikających z kwestii rasowych ostracyzmu ze strony społeczeństwa i znęcających się nad nimi rówieśników. Reżyserka niemal całkowicie pomija jednak te wątki. Scena, w której chłopak ze szkoły pluje w twarz jednej z sióstr musi nam wystarczyć, aby umieścić całą opowieść w tym właśnie kontekście.