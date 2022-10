Nie tylko "Zbrodnie przyszłości". Na Polsat Box Go obejrzycie najnowsze kinowe hity

Bogaty kolekcjoner zwierząt zleca kradzież małego białego lwiątka, jednak

w wyniku niefortunnych zdarzeń zwierzę ucieka. Przypadkiem znajduje go Lena, czyli nieśmiała nastolatka, która dopiero co przeprowadziła się do nowego miasta. Dziewczynka nadaje lwiątku imię (zgadza się, Śnieżek) i postanawia ukryć go przed światem. Kiedy zdradza swój sekret niewłaściwej osobie, zaczynają się kłopoty. Ta komedia familijna dla całej rodziny trafi na Polsat Box Go już 21 października.