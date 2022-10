Widzowie żądają, żeby nakręcić "Halloween. Finał" jeszcze raz. Czują się oszukani

"Halloween. Finał" to nie film, którego chcieli fani! To origins story! To historia Corey'ego! Zasługujemy na film godny Michaela Myersa i serii Halloween. Kochamy franczyzę całym sercem i ta odsłona nas zasmuciła, rozzłościła i zawiodła. Prosimy, dajcie nam film, który pokaże istotę "Halloween". Naszego drapieżnika... Króla Slasherów Michaela Myersa! Ten film dał nam żałosnego, słabego Michaela, który potrzebuje maski, aby przetrwać. To nie jest nasz MICHAEL MYERS! Nasz zabójca jest silny, bezwzględny i niepowstrzymany! Prosimy naprawcie to! Błagamy was!!!