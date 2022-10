Przebierają się za mordercę. Sklepy walczą z plagą kostiumów Jeffreya Dahmera

Platforma eBay nie jest jedyną, za pośrednictwem której można zakupić przedmioty powiązane z Dahmerem. Na Amazonie dostępne są artykuły z podobizną mordercy i napisem "jeśli nie możesz ich pokonać, zjedz ich" (If you can't beat' em eat' em"). Jak czytamy w przywołanym wyżej artykule, firma na razie nie skomentowała tej kwestii. Możliwe jednak, że zaraz zdejmie podobne oferty.