Na tym horrorze ludzie mdleją i wymiotują. Niedługo pojawi się w Polsce

Czyżby powstał najstraszniejszy horror z morderczym klaunem w roli głównej? Czyżby Art właśnie zawstydzał Pennywise'a z "To" na podstawie prozy Stephena Kinga? Doniesienia widzów z seansów "Terrifier 2" na to wskazują. Ten film grozy trafił w ograniczonej dystrybucji na wielkie ekrany na początku października. Zdążył już podbić serca krytyków, a teraz internauci zapewniają mu najlepszą możliwą reklamę.



Po wydarzeniach przedstawionych w "Terrfier" tajemnicza istota przywraca Arta do życia. Żądny krwi klaun nie zwleka i od razu bierze się za to, co wychodzi mu najlepiej - terroryzowanie młodych ludzi. Akurat zbliża się impreza halloweenowa, więc będzie miał spore pole do popisu. Podobno wspina się na wyżyny swojej pomysłowości, a twórcy widzów nie oszczędzają.