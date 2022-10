"Pierścienie Władzy" rujnują kanon Tolkiena? Niekoniecznie

Twórcy serialu Amazona starają się nie rujnować kanonu (obawy o przedwczesną walkę ze Zgubą Durina okazały się bezpodstawne), a jedynie do niego "dopowiadać" - wychodząc z założenia, że jeśli Tolkien o czymś tylko przebąknął, to warto to rozszerzyć, a jeśli czemuś stanowczo nie zaprzeczył w źródłach, to można się tym pobawić (na zasadzie: skoro profesor nie napisał, że Galadrieli nigdy w Numenorze nie było, to równie dobrze mogła się tam pojawić). W gruncie rzeczy najbardziej sprzeczny z kanonem pozostaje... czas. Zgodnie z zapowiedziami, twórcy ścisnęli na osi czasu serialu znacznie bardziej odległe od siebie wydarzenia z książek.



Nikt taki jak Halbrand nie pojawił się w zapiskach Tolkiena. Nie musiał. Wiemy bowiem, że Sauron przybierał wiele postaci i imion. Kiedy zbiegł przed sądem Valarów, nazwał się Annatarem, Panem Darów, by móc łatwiej kontaktować się z elfami. Nierozpoznany pod tym imieniem pracował przez ok. 400 lat u boku Celebrimbora w Ost-in-Edhil w Eriadorze, manipulując i inspirując do stworzenia Pierścieni Władzy. Kowal Halbrand jest zatem odpowiednikiem Annatara - spełnił dokładnie tę samą rolę, co oryginał. Zwodniczy mistrz kłamstw pokazywał innym różne oblicza.



Niektórzy twierdzą, że twórcy serialu zrobili z Saurona "mężczyznę odrzuconego" - kogoś, kto teraz będzie się mścił, skoro elfia wybranka go odrzuciła. Odradzam jednak ślepą wiarę w słowa Halbranda. Sauron-kłamca chciał, rzecz jasna, przeciągnąć Galadrielę na swoją stronę, korzystając ze swoich ulubionych technik, ale nie warto ufać jego zapewnieniom.