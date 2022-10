Netflix przygotował pierwsze reality show, na które naprawdę czekam

Nigdy nie było mi po drodze z reality shows platformy Netflix. Ani nie porwały mnie opatrzone rajskimi pejzażami losy napalonych ludzi, którzy nie mogą się dotykać, ani dorosłe osoby bawiące się w "Podłoga to lawa" jakoś do mnie nie przemówiły. Za nadchodzący program serwisu trzymam jednak mocno kciuki.



Już w przyszłym tygodniu na platformie Netflix ma się pojawić reality show w zupełnie innej konwencji niż dotychczasowe oryginalne programy serwisu. "28 dni grozy" zalicza się bowiem do coraz bardziej popularnego gatunku zwanego paranormal reality. W skrócie oznacza to, że będziemy mieć do czynienia z prawdziwym horrorem.