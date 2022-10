"Andor" to prawdziwa perełka. Jest (przynajmniej) 5 rzeczy, które go wyróżniają

Już w filmie "Rogue One" pokazano nam inną stronę Rebelii. Okazuje się, że nie jest to radosne zgrupowanie bohaterów, tylko zbieranina najróżniejszych ludzi. Twarzą organizacji, która wystąpiła przeciwko Imperium, mogą być Leia Organa, Mon Mothma i Luke Skywalker, czyli ludzie prawi aż do przesady, ale to tylko fasada. "Andor" przypomina o tym, że za kulisami toczy się brudna gra i stawia w centrum bohaterów, którzy nie boją się pobrudzić sobie rąk.