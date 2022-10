Szkoda czasu na "Telefon pana Harrigana". Wybraliśmy filmy dla fanów Stephena Kinga

W "Telefonie pana Harrigana" trafiamy do Harlow. Hancock nie potrafi go jednak odpowiednio ożywić. A to przecież kluczowe w twórczości Stephena Kinga. On kocha małe amerykańskie miasteczka. Twórcy serialu "Outsider" dobrze o tym wiedzieli, przez co ich Cherokee City fascynowało swoim kolorytem, stając się pełnoprawnym bohaterem opowieści. Ta rzeczywistość nas pochłaniała. W produkcji platformy Netflix świat przedstawiony co najwyżej razi swoją sztucznością.



Tekst został zaktualizowany.