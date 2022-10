Wiemy już, czy Henry Cavill powróci do roli Supermana w filmach DC!

Celem "Black Adama" było rozbudowanie uniwersum DC nie tylko poprzez przedstawienie samego Black Adama, ale całej grupy Justice Society of America. Jak zawsze w Seven Bucks Productions stawiamy fanów na pierwszym miejscu. A ci ciągle mówili o jednym. Pokazaliśmy Black Adama jako najpotężniejszą siłę nie do powstrzymania - z naszej planety. Fani jednak z pasją pytali: a gdzie jest niepowstrzymana siła z uniwersum? Gdzie on jest? Wszyscy walczyliśmy o ten moment, więc teraz powiem tak: witaj w domu!