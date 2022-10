Ten moment jest niezwykle istotny dla "Rodu Smoka", gdyż pokazuje drogę, jaką przebył Daemon. Chociaż z początku pożądał tej korony, to z czasem zrozumiał, że nie jest ona mu przeznaczona. Oddał ją Viserysowi, a otwarta rana na ich dotychczasowej relacji mogła się wreszcie zacząć zabliźniać. Nie oznacza to jednak, że młodszy z braci całkowicie stracił gorącą krew, co udowodnił ledwie chwilę później...