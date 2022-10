Te seriale biły rekordy popularności, a dziś nikt ich nie ogląda

Globalna popularność seriali nie jest czymś, co za każdym razem dostaje się na zawsze. Bywa, że bijąca rekordy oglądalności produkcja zaledwie kilka lat później trafia do niebytu zapomnienia. Taki los spotkał w dużej mierze kilka dawnych hitów produkowanych i udostępnianych przez platformy Netflix i HBO GO (obecnie HBO Max). Chodzi tu o takie serie jak "Westworld", "Opowieść podręcznej", "Narcos" czy "The Walking Dead".