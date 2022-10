Daredevil w “She-Hulk” rozwścieczył fanów. Poszło o, no wiecie, pszczółki i motylki

Okazuje się, że superbohater uprawiający - za przeproszeniem - seks, to dla wielu fanów komiksów zbyt wiele. Są teraz zdruzgotani, gdyż postać, z którą identyfikowała się przez dekady masa młodych piwniczaków, nie żyje w celibacie. Nie dość, że umie rozmawiać z kobietami, to jeszcze jest w stanie je sobą zauroczyć i się do nich zbliżyć! A to przecież jest totalnie nierealistyczne.