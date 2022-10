Uczestniczy płaczą, jurorzy krytykują, widz się śmieje. Nowy odcinek "Top Model" to przegięcie

Ja wiem, że jest to telewizyjne show, mają być emocje, łzy i dramaty, ale pamiętajmy, że mnóstwo uczestników biorących udział w "Top Model" to ludzie bardzo młodzi, a co za tym idzie, bardzo wrażliwi. Co prawda, może decydując się na udział w programie, wiedzą na co się piszą, jednak mam wrażenie, że będąc tam, na planie programu są kompletnie pogubieni. Ktoś powie, że ten program przygotowuje młodych ludzi na zawód modeli, jednak mam wrażenie, że tutaj zdecydowanie bardziej chodzi o telewizyjne emocje, rzecz jasna kosztem uczestników.