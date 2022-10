Na pewno ta specyficzna gra znajdzie swoich amatorów oraz przeciwników. To kolejna produkcja po Cult of the Lamb, która puszcza oko do gracza, odwołując się do wątków religijnych. Jeśli mamy dystans do tych tematów, warto wybrać się na polowanie razem z Orlokiem i przekonać się, czy ta gra spełnia nasze oczekiwania.