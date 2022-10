No to kim jest Halbrand z "Pierścieni Władzy"? Według tej teorii znamy go z... filmów

W finale 6. odcinka Halbrand został przedstawiony przez Miriel mieszkańcom Tirharadu jako prawowity król Południowych Ziem. Jakiś czas temu pojawiło się przypuszczenie, jakoby mężczyzna był kimś, kogo zaznajomieni z prozą Tolkiena lub filmami Petera Jacksona fani powinni kojarzyć. Chodzi o Króla Umarłych z Dunharrow, władcę duchów "ludzi ciemności". W oryginale było to jedno z górskich plemion, potomkowie ludzi z Ered Nimrais (Pre-Numenorejczycy), którzy w Drugiej Erze żyli na południu: w Enedwaith i w Górach Białych.



Ludzie ciemności, zwani również ludźmi cienia, to mieszkańcy Śródziemia służący złu pod panowaniem Morgotha, Saurona, Sarumana czy Czarnoksiężnika z Angmaru. Jeszcze przed założeniem Gondoru część potomków ludzi z Ered Nimrais była oddana Władcy Ciemności. W ostatnich latach Drugiej Ery przysięgli wierność Isildurowi, lecz gdy przyszedł czas wypełniania przysięgi, w strachu przed gniewem Saurona złamali obietnicę i ukryli się w górach.



Wówczas Isildur przeklął ich, by nie zaznali spokoju, aż dopełnią przysięgli. Potępieni zamieszkiwali groty pod Dwimorberg, nawiedzając tamte tereny. Z przysięgi zwolnił ich dopiero Aragorn, gdy w czasie Wojny o Pierścień pomogli mu wyzwolić Pelargir spod panowania Korsarzy z Umbaru (w filmie Jacksona walczyli również na Polach Pelenoru).



J.R.R. Tolkien nigdy nie zdradził prawdziwego imienia Króla Umarłych. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że losy Halbranda i Isildura w "Pierścieniach Władzy" właśnie się przecięły, a - jak wiemy - fabuła serialu w pewnym momencie doprowadzi bohaterów do wielkiej bitwy z siłami Saurona (w jej wyniku Władca Ciemności zostanie pokonany, a Isildur stanie się posiadaczem Jedynego Pierścienia), teoria zacznie nabierać sensu. Być może to Halbrand obieca królowi wsparcie i złamie przysięgę? Fakt, że część mieszkańców Południowych Ziem w przeszłości służyła Morgothowi, to kolejny pasujący do teorii element.



Co ciekawe, fani zwrócili też uwagę na podobieństwa między zbroją Halbranda a zbroją Króla Umarłych z "Powrotu króla". Wydaje mi się to trochę naciągane, chociaż…