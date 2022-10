Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Dziś w nocy Marcin Dorociński oficjalnie oświadczył, że zobaczymy go w 2. sezonie produkcji Netfliksa pt. "Wikingowie: Walhalla". Biorąc pod uwagę, że serie były kręcone w bardzo krótkich odstępach czasu, długo musiał skrywać tę tajemnicę. W swoim wpisie przyznał, że na możliwość podzielenia się tą informacją z fanami czekał ponad rok.



"Walhalla" to spin-off popularnych "Wikingów", czyli sagi o Ragnarze Lothbroku i jego synach. Opowiada o rosnących napięciach między angielskimi władcami a wikingami w związku z rozbieżnością wierzeń. Netflix potwierdził realizację sezonów 2. i 3. w ciągu miesiąca od premiery "jedynki" - podobno całość ma zamknąć się w 24 odcinkach (po osiem na odsłonę). To opowieść oscylująca wokół historycznych wydarzeń, m.in. bitwy o Stamford Bridge w 1066 roku, a także kronika końca epoki wikingów. Sezon drugi pokaże nam Leifa, Freydis i Haralda już po tragicznym upadku Kattagat.