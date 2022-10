Dlaczego Kanye West nosi bluzę z Janem Pawłem II i hasłem white lives matter?

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Kanye West otworzył pokaz Balenciagi podczas tegorocznego Paris Fashion Week. Swój występ rozpoczął spacerem po błotnistej scenerii w uniformie pracownika ochrony, a następnie pokazał się zgromadzonym w bluzie z obliczem papieża Jana Pawła II na przedzie i hasłem "white lives matter" na plecach. Zgromadzeni mogli przyjrzeć się jej czarnej wersji podczas przemowy rapera, a następnie również białej, którą na wybiegu zademonstrowała modelka.



Ten zaprezentowany przez Ye w Paryżu longsleeve będzie częścią nowej kolekcji Yeezy (Season 9) - prężnie rozwijającą się pod okiem muzyka marki modowej. No dobra, ale o co chodzi z tym wzorem? Czy West objawił się właśnie jako miłośnik cenzopap? A ten napis? Czy to jakiś bait?