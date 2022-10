Do użytkowników Disney+ zaczęły przychodzić maile z aktualizacją polityki prywatności platformy. "Przed uruchomieniem pakietu z reklamami w Disney+ chcieliśmy Cię poinformować, że wprowadzamy odpowiednie aktualizacje do naszej Umowy abonenckiej" - pisze Disney, informując przy okazji, że nowa polityka zacznie obowiązywać od 3 listopada tego roku. Z całą pewnością pakiet pojawi się wówczas w USA oraz Kanadzie - nie wiemy, czy tego samego dnia trafi również do Polski, ale jest to mało prawdopodobne.