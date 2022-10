Dla Jakuba Czarodzieja nienawiść to "głoszenie poglądów". Teraz sam banuje krytyków

Jakub Czarodziej to patoinfluencer i "coach", twórca rozmaitych poradników, które mają nauczyć was, jak żyć. Autor pozbawionych naukowego poparcia tez i całej masy kontentu w stylu "kiedyś to było" cieszy się dużą popularnością - nic dziwnego, że ostatnia afera z jego udziałem odbiła się w sieci tak szerokim echem. Niedawno pisałem tu o wideo na temat Ukraińców, które Czarodziej opublikował w sieci - porównał tam uchodźców do psów, które należy "odstrzelić" (a to tylko kropelka w całym oceanie podobnie nacechowanych haseł).



Wideo ma jednoznacznie szczujący, podburzający charakter - i choć sam Czarodziej podkreśla, że zawiera ono jedynie jego opinie i wcale nie namawia do nienawiści, nie sposób się z nim zgodzić. Internauci nie mają wątpliwości co do wydźwięku nagrania - nic dziwnego, że Krzysztof Stanowski zmiażdżył coacha w swoim materiale, a Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych złożył zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie o popełnieniu przestępstwa.