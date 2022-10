Twórca znakomitych seriali Netfliksa powraca z nową produkcją! Gęsia skórka gwarantowana

To był dość intensywny tydzień na Netflix Polska. Wyczekiwana "Blondynka" z przejmującą rolą Any de Armas czy nowe "Too Hot to Handle" gwarantowały wysoką temperaturę. Tymczasem przyszły tydzień upłynie pod znakiem dreszczu emocji i strachu - Mike Flanagan powróci bowiem z nowym serialem pt. "Klub Północny". A nowości będzie znacznie więcej.