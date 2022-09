"Pierścienie Władzy" namieszały w mitologii Tolkiena. Nowy odcinek to przełom

Wraz z przesłuchaniem Adara otrzymujemy poniekąd odpowiedź na pytanie o jego tożsamość. To jeden z pierwszych orków - elf porwany przez Morgotha i torturowany aż do spaczenia. Stąd imię, "Ojciec" - w końcu to jeden z pierwszych plugawych sługusów tej rasy. Co ciekawe, interesy Adara i Saurona okazują się rozbieżne - temu pierwszemu w pewnym sensie faktycznie zależy na orkach i na tym, jak są traktowani. A co z tajemniczym ostrzem, mieczem powiązanym z Sauronem?