Netflix szykuje dużą aktualizację horrorów. Wkurza mnie, że zapomniał o dwóch tytułach

W okresie tegorocznego Halloween mieliśmy imprezować, jak w latach 60. Na platformie Netflix miały się pojawić bowiem dwa tytuły, które powstały w oparciu o popularne wtedy seriale. Ani "Wednesday", ani "The Munsters" w nadchodzącym miesiącu na Netfliksie się nie pojawi. Co prawda drugi z nich już rzeczywiście zadebiutował we wrześniu w serwisie, ale na licencji nieobejmującej naszego kraju. Nie mamy więc możliwości legalnego obejrzenia nowego filmu Roba Zombie w streamingu. A przecież moglibyśmy do niego zasiąść z najbliższymi. Tak, twórca "Domu 1000 trupów" zrobił komedię familijną z tytułową rodzinką. Odkrywanie zawartych w niej tropów horrorowych, mogłoby nam dać więcej radości, niż przebierana impreza ze znajomymi.