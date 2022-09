Emocje po, okrzykniętym tak przez media, procesie dekady jeszcze nie opadły. W końcu batalia Johnny'ego Deppa i Amber Heard skończyła się w czerwcu. Teraz będzie okazja, aby przeżyć to wszystko ponownie. Powstał bowiem pierwszy film fabularny, który przedstawia sądową wojnę eksmałżonków. Tymczasem w sieci zadebiutował jego pierwszy trailer.



W "Hot Take: The Depp/Heard Trial" w głównych bohaterów wcielają się Mark Hapka i Megan Davis. To oni piorą publicznie brudy i przerzucają się w filmie wzajemnymi oskarżeniami z równym zacięciem, co pierwowzory ich bohaterów na sali sądowej. Jak widać po udostępnionych trailerze, zobaczymy też jak na to wszystko reagowała opinia publiczna.