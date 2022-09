Roger Waters śpiewał, że nie potrzebujemy edukacji. Akurat jemu odrobina szkolnej wiedzy by się przydała

O co więc chodzi? Wygląda to tak, jakby niechęć do amerykańskiego imperializmu przysłaniała Watersowi nie tylko niuanse, ale nawet istotę rzeczy. On nie tylko nie wie, o czym mówi, ale swoją niewiedzę ubiera pouczający ton mędrca. Ma również wyjątkowe mniemanie o sobie. Zaledwie wczoraj opublikował kolejny list, tym razem skierował go do Władimira Putina. Pojawiają się tam ostre słowa, apel do zakończenia działań wojennych i zupełnie uroczy fragment, w którym proponuje dyktatorowi zawarcie pokoju i zachęca go, żeby obiecał, że nigdy nie napadnie już żadnego kraju. Brakowało tylko grożenia palcem.