Piraci rozstrzygnęli najważniejszy pojedynek tego roku. Ten serial fantasy pobierają najczęściej

Dzięki torrentom w końcu możemy porównać popularność "Rodu smoka" i "Pierścieni Władzy". Twórcy obu seriali nie chcieli, aby patrzeć na nie jak na konkurentów. George R.R. Martin mówił już jak to jest ciekawy produkcji Amazon Prime Video (chociaż kciuki mocniej trzyma za prequel "Gry o tron"), a showrunnerzy "Władcy Pierścieni" uznali, że tytuły te są skierowane do różnych widzów. Ich premiery były jednak zbyt blisko siebie, żeby fani nie uznali tego za starcie popkulturowych gigantów.



Oba seriale minęły już półmetek i oglądający je widzowie zapewne mają swoich faworytów. Jest to jednak sprawa subiektywna, bo w tym wypadku liczby niewiele mogą nam powiedzieć. Według danych HBO odcinki "Rodu smoka" przyciągają średnio 29 mln widzów. Amazon nie podaje regularnych statystyk i zdradził jedynie, że "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy" premierowo przyciągnęła uwagę 25 mln użytkowników.